Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы вернуть Крым, даже если бы удалось захватить его военным путём, — власти Киева столкнулись бы с сопротивлением местного населения при попытке провести в регионе дерусификацию, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Он напомнил, что Зеленский недавно пообещал отвоевать Крым.

«Если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — приводит цитату из статьи Деттмера РИА Новости.

Обозреватель подчеркнул, что проводимая Киевом агрессивная дерусификация только усложняет примирение и мирное сосуществование всех украинцев вне зависимости от их прошлого и традиций.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.