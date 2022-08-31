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Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил, что «халявщики» не получат компенсации за газ

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Компании, которые получают хорошую прибыль, власти постараются исключить из программы компенсаций за цены на газ в Германии, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, компенсацию за возросшую стоимость топлива в ФРГ на фоне сокращения поставок российского топлива должны получать компании, которые действительно в этом нуждаются.

«Что нам точно не нужно, это чтобы халявщики, получающие хорошие прибыли, имели доступ к помощи», — пояснил министр в интервью Deutschlandfunk.

По данным Spiegel, газовый сбор в Германии с октября составит 2,4 евроцента за 1 кВт⋅ч.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан Евросоюза сократить объёмы энергопотребления, чтобы стабилизировать цены на газ.

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