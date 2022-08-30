МО Тайваня сообщило, что китайская армия отправила 24 самолёта и 11 кораблей к острову

Минобороны Тайваня заявило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправила 24 самолёта и 11 военных кораблей к острову.

«По состоянию на 17:00 (12:00 мск) 30 августа Вооружённые силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолётов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — приводит заявление министерства РИА Новости.

По информации оборонного ведомства Тайваня, восемь из 11 китайских кораблей пересекли «серединную линию» Тайваньского пролива.

В ответ на данный шаг Китая Тайвань отправил туда патруль, чтобы контролировать ситуацию. Кроме того, Минобороны острова развернуло зенитно-ракетные комплексы.

Ранее агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил о приведении китайской армии в состояние повышенной боеготовности на фоне появления американских крейсеров.