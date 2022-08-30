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Corriere della Sera: развитие сельского хозяйство стало «секретным триумфом» России

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Развитие сельского хозяйства является «секретным триумфом» российских властей. Такое мнение в статье для газеты Corriere della Sera выразил аналитик Федерико Рампини.

Отмечается, что с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз.

«При (президенте России Владимире. — RT) Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», — заявил Рампини.

Он допустил, что по итогам 2022 года Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям».

Ранее Путин заявил, что в России в этом году ожидается хороший урожай.

В июле Минсельхоз России прогнозировал, что урожай зерна в стране по итогам года составит 130 млн т.

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