Германия подарит Чехии 15 танков Leopard
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«Нам удалось договориться — Германия подарит Чехии 15 танков Leopard. Они будут предоставлены за военную помощь, которую республика до сих пор оказала Украине», — цитирует Фиалу ТАСС.
Первые танки должны поступить в Чехию до конца года.
Как напомнил Шольц, Чехия направила на Украину десятки танков, произведённых по советской лицензии в Чехословакии.
«Наша помощь Украине будет продолжаться», — сказал он.
Также ранее Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.