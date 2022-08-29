Германия подарит Чехии 15 танков Leopard за военные поставки украинской армии, сообщил чешский премьер Пётр Фиала во время на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибыл в республику с визитом.

«Нам удалось договориться — Германия подарит Чехии 15 танков Leopard. Они будут предоставлены за военную помощь, которую республика до сих пор оказала Украине», — цитирует Фиалу ТАСС.

Первые танки должны поступить в Чехию до конца года.

Как напомнил Шольц, Чехия направила на Украину десятки танков, произведённых по советской лицензии в Чехословакии.

«Наша помощь Украине будет продолжаться», — сказал он.

Также ранее Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники.