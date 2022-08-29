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National Interest: Запад в любом случае не выйдет победителем из конфликта на Украине

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Запад не выйдет победителем из конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах, пишет американское издание The National Interest.
National Interest: Запад в любом случае не выйдет победителем из конфликта на Украине
  • РИА Новости

«В любом случае Запад не выигрывает в этом конфликте», — говорится в статье.

В статье утверждается, что военная победа России на Украине приведёт к ещё более унизительному поражению Запада, и в особенности Соединённых Штатов.

«Урегулирование путём переговоров — лучшее решение для всех сторон. Тем не менее дипломатия давно зашла в тупик», — уточняет издание.

Автор статьи считает, что ни двусторонняя сделка, ни изменение границ сами по себе не приведут к прочному миру, потому что Украина втянута в конфликт чужими руками.

Также в статье говорится, что решимость России в конфликте на Украине подорвёт единство Запада.

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