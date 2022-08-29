National Interest: Запад в любом случае не выйдет победителем из конфликта на Украине

Запад не выйдет победителем из конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах, пишет американское издание The National Interest.

«В любом случае Запад не выигрывает в этом конфликте», — говорится в статье.

В статье утверждается, что военная победа России на Украине приведёт к ещё более унизительному поражению Запада, и в особенности Соединённых Штатов.

«Урегулирование путём переговоров — лучшее решение для всех сторон. Тем не менее дипломатия давно зашла в тупик», — уточняет издание.

Автор статьи считает, что ни двусторонняя сделка, ни изменение границ сами по себе не приведут к прочному миру, потому что Украина втянута в конфликт чужими руками.

Также в статье говорится, что решимость России в конфликте на Украине подорвёт единство Запада.