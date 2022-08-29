В ООН рассказали об ухудшении экономической ситуации в Афганистане после ухода США
«За последний год у нас ухудшения экономического характера в первую очередь», — заявил Алакбаров в ответ на вопрос о влиянии смены власти в Афганистане на гуманитарную ситуацию в стране.
Он отметил, что в Афганистане отсутствует нормально функционирующая банковская система.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.
23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.