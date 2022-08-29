В ООН рассказали об ухудшении экономической ситуации в Афганистане после ухода США

Экономическая ситуация в Афганистане после ухода Соединённых Штатов и союзников значительно ухудшилась. Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

«За последний год у нас ухудшения экономического характера в первую очередь», — заявил Алакбаров в ответ на вопрос о влиянии смены власти в Афганистане на гуманитарную ситуацию в стране.

Он отметил, что в Афганистане отсутствует нормально функционирующая банковская система.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.