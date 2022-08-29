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Лавров: США, Британия и «послушная Европа» пытаются ломать несогласные страны «через колено»

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США, Британия и «послушная Европа» пытаются заставить другие страны изменить своё мнение о России, иногда их пытаются ломать «через колено», рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию. Их ломают «через колено», грубейшими методами», — заявил министр телеканалу «Звезда».

Страны Запада при этом не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет «нехорошо», напомнил Лавров.

«Когда подобного рода неприемлемые, хамские угрозы звучат в адрес, например, Индии, это наводит на мысль, насколько адекватны западные ораторы и понимают ли они национальную идентичность такого народа, как индийский», — продолжил он.

Он также выразил мнение, что западные страны сегодня только и живут санкциями, по сути, они подменили ими то, что раньше называлось дипломатией.

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