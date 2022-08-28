Премьер Израиля: армия и разведка будут готовиться к любому сценарию в связи с СВПД

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что армия и служба разведки МОССАД получили указание готовиться к любому сценарию в связи с возможным заключением СВПД.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«ЦАХАЛ и МОССАД получили от нас указание готовиться к любому сценарию. Мы будем готовы действовать для поддержания безопасности Израиля. Это понимают американцы, это понимает мир, это должно знать и израильское общество», — говорится в сообщении Лапида.

Премьер также добавил, что Израиль продолжит бороться против соглашения, сохраняя стратегические отношения с США, которых считает своим главным союзником.

Ранее издание Axios сообщало, что глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа посетит Вашингтон для переговоров на тему новой сделки по восстановлению ядерного соглашения с Ираном.