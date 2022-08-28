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Telegraph: Трасс допустила возможность снижения НДС в случае победы на выборах

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах допускает возможность снижения НДС на 5% в рамках борьбы с повышением цен, заявил источник британской газеты The Telegraph.
Telegraph: Трасс допустила возможность снижения НДС в случае победы на выборах
  • AP
  • © Rui Vieira

Минфин Британии обязан предоставить будущему премьеру Соединённого Королевства план, предусматривающий разные возможности снижения налога.

«Снижение НДС — это крайняя мера. Они (Минфин. — RT) говорили о подходе Гордона Брауна (экс-премьер Великобритании. — RT), который он использовал в то время, когда казалось, что доверие потребителей падает», — приводит слова источника The Telegraph РИА Новости.

Таким образом, снижение НДС на 5% может стать самым большим за всю историю страны. Трасс допускает возможность понижения с 20% до 15%, что позволит каждой семье сэкономить около $1527 в год.

Ранее глава британского МИД заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие.

Трасс также пообещала рассекретить больше данных разведки о деятельности России, если она станет новым премьером страны.

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