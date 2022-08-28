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В Бельгии выпустили на свободу сообщницу маньяка-педофила Мишель Мартен

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В Бельгии с полуночи выпустили на свободу садистку, бывшую жену и сообщницу педофила и серийного убийцы Марка Дютру — Мишель Мартен.
В Бельгии выпустили на свободу сообщницу маньяка-педофила Мишель Мартен
  • © AP Photo

Как сообщает РИА Новости, теперь она не обязана никому отчитываться о своих действиях или передвижениях.

Уточняется, что Мартен не только была супругой маньяка-педофила, который похищал, насиловал и снимал мучения своих жертв на видео, закапывал их заживо или опаивал снотворным, но и принимала участие в преступлениях, помогая заметать следы.

Садистка получила возможность условно-досрочного освобождения ещё десять лет назад, однако из-за её статуса в обществе женщину отказались принимать даже в монастыре.

Ранее в Подмосковье мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилования и убийства.

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