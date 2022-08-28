военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

NI: разведка США не имела точных данных о планах России на Украине

Короткая ссылка
Американская разведка не имела проверенной информации о планах России на Украине, все предположения спецслужб США основывались на непроверенной информации. Об этом заявил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
NI: разведка США не имела точных данных о планах России на Украине
  • РИА Новости

Отмечается, что американские эксперты описывали разные предположения и давали много прогнозов по ситуации вокруг Украины.

«По умолчанию он (Запад. — RT) слишком полагался на информацию, распространяемую одной стороной конфликта», — пишет Мардини.

Обозреватель подчеркнул, что большая часть предупреждений американских спецслужб оказалась ложной и не оправдалась.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты разжигают конфликты в потенциально опасных точках Европы с целью повлиять на поведение России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить