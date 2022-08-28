NI: разведка США не имела точных данных о планах России на Украине

Американская разведка не имела проверенной информации о планах России на Украине, все предположения спецслужб США основывались на непроверенной информации. Об этом заявил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

Отмечается, что американские эксперты описывали разные предположения и давали много прогнозов по ситуации вокруг Украины.

«По умолчанию он (Запад. — RT) слишком полагался на информацию, распространяемую одной стороной конфликта», — пишет Мардини.

Обозреватель подчеркнул, что большая часть предупреждений американских спецслужб оказалась ложной и не оправдалась.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты разжигают конфликты в потенциально опасных точках Европы с целью повлиять на поведение России.