NI: разведка США не имела точных данных о планах России на Украине
- РИА Новости
Отмечается, что американские эксперты описывали разные предположения и давали много прогнозов по ситуации вокруг Украины.
«По умолчанию он (Запад. — RT) слишком полагался на информацию, распространяемую одной стороной конфликта», — пишет Мардини.
Обозреватель подчеркнул, что большая часть предупреждений американских спецслужб оказалась ложной и не оправдалась.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты разжигают конфликты в потенциально опасных точках Европы с целью повлиять на поведение России.