NBC News: суд склонен назначить эксперта для сторонней оценки изъятых у Трампа документов

Судья во Флориде заявила, что готова назначить специального эксперта для сторонней оценки документов, изъятых у бывшего президента США Дональда Трампа в ходе обысков.

Об этом информирует NBC News.

«Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Трамп просил назначить независимого эксперта.

По информации телеканала, проверка не будет распространяться на секретные материалы, а затронет только документы, которые могут защищаться адвокатской тайной или президентскими привилегиями.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов сообщала, что агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в ходе обыска в поместье.

ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже.