военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

NBC News: суд склонен назначить эксперта для сторонней оценки изъятых у Трампа документов

Короткая ссылка
Судья во Флориде заявила, что готова назначить специального эксперта для сторонней оценки документов, изъятых у бывшего президента США Дональда Трампа в ходе обысков.

Об этом информирует NBC News.

«Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Трамп просил назначить независимого эксперта.

По информации телеканала, проверка не будет распространяться на секретные материалы, а затронет только документы, которые могут защищаться адвокатской тайной или президентскими привилегиями.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов сообщала, что агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в ходе обыска в поместье.

ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить