Власти Албании прокомментировали задержание россиян возле албанского оружейного завода
Об этом информирует издание Albanian Daily news.
«Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слёз и смеха», — рассказал албанский премьер.
По его словам, данные объекты не являются заводами по производству оружия. Они деклассифицированы в качестве объектов особой важности.
«Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, — это смешно», — заключил Рама.
Ранее в Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного завода.
Уточняется, что двое албанских солдат получили ранения при попытке остановить иностранцев.