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Власти Албании прокомментировали задержание россиян возле албанского оружейного завода

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Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал задержание двух россиян и одного украинца возле оружейного завода в албанском городе Грамши, назвав заявления о шпионаже на объекте «смешным».

Об этом информирует издание Albanian Daily news.

«Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слёз и смеха», — рассказал албанский премьер.

По его словам, данные объекты не являются заводами по производству оружия. Они деклассифицированы в качестве объектов особой важности.

«Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, — это смешно», — заключил Рама.

Ранее в Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного завода.

Уточняется, что двое албанских солдат получили ранения при попытке остановить иностранцев.

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