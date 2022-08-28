В Болгарии отказались от переговоров с «Газпромом» по новому контракту
Отмечается, что такое заявление было сделано по итогам встречи Алексиева с главой энергетического директората Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
«Вице-премьер чётко заявил, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспортом», а только говорит о получении объёмов в рамках действующего контракта», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе переговоров болгарский вице-премьер подтвердил Еврокомиссии согласие Болгарии на участие в международных торгах на покупку сжиженного газа.
Также, отмечается в заявлении, болгарские власти заинтересованы в участии в механизме совместного приобретения энергоносителей европейскими странами.
Ранее министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что республика готова возобновить переговоры по поставкам российского газа и София ожидает в ближайшее время ответа от «Газпрома».