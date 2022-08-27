Один сирийский военный погиб при атаке боевиков на пост армии Сирии

Один сирийский военный погиб и ещё двое получили ранения в результате атаки боевиков из района контролируемого США Эт-Танфа на пост армии Сирии.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Боевиками незаконных вооружённых формирований, действующих в районе Эт-Танфа на территории, находящейся под контролем возглавляемой США «международной коалиции», совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады Вооружённых сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед... один военнослужащий ВС САР погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что террористы совершили подрыв ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства.

Ранее сообщалось, что трое сирийских военнослужащих получили тяжёлые ранения, пресекая попытку прорыва террористов на территорию правительственных сил из района города Эт-Танф.