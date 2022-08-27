В Японии анонсировали выделение $30 млрд на развитие африканских стран

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал выделение $30 млрд на развитие африканских стран с акцентом на «инвестициях в человеческий капитал».

«В ближайшие три года мы инвестируем $30 млрд в развитие африканских государств», — цитирует его ТАСС.

Кисида также пообещал поспособствовать обучению по крайней мере 300 тыс. специалистов из сферы сельского хозяйства, здравоохранения, образования и юриспруденции в ближайшие три года.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ранее в эфире CNN заявил, что Соединённые Штаты отстают в вопросе сотрудничества со странами Африки.