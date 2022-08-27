Американский сенатор Менендес назвал Турцию одной из главных мировых угроз

Турция наравне с Россией, Китаем и изменениями климата является одной из главных угроз нынешнему миропорядку, заявил глава комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес.

Как сообщает портал Greek City Times, в рамках выступления на церемонии по случаю присуждения Менендесу почётной степени доктора наук в Афинском национальном университете имени Каподистрии, он заявил, что Турция представляет «постоянную угрозу в Восточно-Средиземноморском регионе» и бросает вызов суверенитету Греции полётами своих истребителей над Эгейским морем.

Американский сенатор также обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в «ведении политики раскола» в Восточной Европе и на юге Кавказа.

В августе 2021 года греческая авиация опознала и перехватила два турецких истребителя F-16, которые нарушили греческое воздушное пространство над островами в Эгейском море.