Великобритания не хочет видеть сильную Европу, поэтому она была бы удовлетворена тем, что в ходе украинского кризиса «проиграл бы Европейский союз». Такое мнение выразил обозреватель Антуна Роши в статье для издания Advance.

Автор материала обратил внимание на то, что действующий премьер-министр Великобритании, который в скором времени уйдёт в отставку, в ходе своего визита в Киев призвал ЕС к продолжению военной и экономической поддержки Киева.

По наблюдению Роши, призыв прозвучал, когда «ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».

По мнению обозревателя, такая позиция Джонсона «вызывает вопросы».

Кроме того, подчеркнул Роши, Великобритании невыгоден сильный Евросоюз после её выхода из объединения.

«Джонсон и британская верхушка видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются», — заключил автор.

24 августа Джонсон прибыл с визитом в Киев по случаю Дня независимости Украины.

В ходе визита Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи в размере £54 млн для украинской армии, который будет включать в себя микродроны и барражирующие боеприпасы.