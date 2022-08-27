военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Обозреватель Advance назвал возможную цель Великобритании в украинском кризисе

Короткая ссылка
Великобритания не хочет видеть сильную Европу, поэтому она была бы удовлетворена тем, что в ходе украинского кризиса «проиграл бы Европейский союз». Такое мнение выразил обозреватель Антуна Роши в статье для издания Advance.

Автор материала обратил внимание на то, что действующий премьер-министр Великобритании, который в скором времени уйдёт в отставку, в ходе своего визита в Киев призвал ЕС к продолжению военной и экономической поддержки Киева.

По наблюдению Роши, призыв прозвучал, когда «ситуация в Европе постоянно ухудшается, и растут цены на энергоносители и продовольствие».

По мнению обозревателя, такая позиция Джонсона «вызывает вопросы».

Кроме того, подчеркнул Роши, Великобритании невыгоден сильный Евросоюз после её выхода из объединения.

«Джонсон и британская верхушка видят в украинском конфликте удобную возможность, которой в итоге они, вероятно, успешно воспользуются», — заключил автор.

24 августа Джонсон прибыл с визитом в Киев по случаю Дня независимости Украины.

В ходе визита Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи в размере £54 млн для украинской армии, который будет включать в себя микродроны и барражирующие боеприпасы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить