CNN: Госдеп США попросил Россию освободить американца Фогеля из-за состояния его здоровья

Госдеп США обратился к российским властям с просьбой освободить осуждённого бывшего сотрудника американского посольства в России Марка Фогеля из-за состояния его здоровья, сообщил телеканал CNN.

«Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что какой-либо дополнительной информации американский Госдеп не предоставил.

17 июня химкинский суд Подмосковья приговорил бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

В январе следователи МВД России возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении Марка Фогеля.