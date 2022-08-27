CNN: Госдеп США попросил Россию освободить американца Фогеля из-за состояния его здоровья
«Его команда юристов полагает, что запрос был сделан на основании возраста и физического здоровья Фогеля», — передаёт сообщение РИА Новости.
Отмечается, что какой-либо дополнительной информации американский Госдеп не предоставил.
17 июня химкинский суд Подмосковья приговорил бывшего сотрудника посольства США в России Марка Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
В январе следователи МВД России возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении Марка Фогеля.