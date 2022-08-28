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Сербский политолог Гайич: русские и сербы всегда помогали друг другу в трудные моменты

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Елизавета Комарова
В самые трудные моменты истории русские и сербы даже при удалённости территорий всегда помогали друг другу. Об этом заявил научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.
Сербский политолог Гайич: русские и сербы всегда помогали друг другу в трудные моменты
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

По его словам, в самые критические моменты истории «русские и сербы даже при удалённости территорий всегда друг другу помогали. А что ещё важнее — жертвовали собой, потому что в христианстве любовь — это, прежде всего, готовность к жертве».  

«Сегодняшняя взаимная поддержка между нашими народами будет выражена шествиями и автомобильным пробегом. В 1999 году в войне Сербии против НАТО принимали участие русские добровольцы, поэтому не надо удивляться тому, что сейчас сербские добровольцы находят способ добраться до Донбасса. Это одно из правил геополитики: в критические моменты сербы и русские всегда рядом. Иногда эта поддержка не на уровне государств, но всегда воплощается на уровне общества», — подчеркнул Стеван Гайич. 

В воскресенье, 28 августа, в Москве стартовал автопробег, который завершится видеосвязью с Белградом.

Участники московского мероприятия передадут эстафету шествия столице Сербии, где начнётся крестный ход за единство страны и традиционные ценности.

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