Научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич назвал намерение провести в Белграде гей-парад манифестацией мягкой оккупации Сербии и подчеркнул, что крестный ход призван обозначить негативное отношение к этому сербов. Также он отметил, что с началом СВО сербское общество впервые получило шанс увидеть конец гегемонии Запада.

По его словам, сербы, как и русские, сейчас находятся под колоссальным давлением со стороны Запада.

«И по сути то, что нам пытаются навязывать парады, законы и так далее, не отличается от реального фронта», — считает аналитик.

Напомним, 28 августа в Сербии пройдёт Крестный ход, направленный против пропаганды в стране нетрадиционных ценностей.

По словам эксперта, в Сербии давно зреет недовольство тем, что Белград должен стать столицей Европрайда, то есть центрального ЛГБТ-события в Европе в этом году.

«Наш народ это ощущает как манифестацию мягкой оккупации, под которой мы находимся. Сама Сербия под постоянным давлением от принятия разных законов, наша экономика — это колониальная экономика, которая работает на колониальные центры, прежде всего на Берлин. Это воплощается и в ценностях, которые нам хотят навязать, хотят колонизировать наши умы. Но после 24 февраля сербское общество радикализировалось в сторону России. Мы впервые получили шанс увидеть конец гегемонии Запада, которая была создана после развала двухполярного миропорядка», — сказал Гайич в комментарии RT.

В воскресенье, 28 августа, в Москве стартовал автопробег, который завершился видеосвязью с Белградом.

Участники московского мероприятия передадут эстафету шествия столице Сербии, где начнётся Крестный ход за единство страны и традиционные ценности.