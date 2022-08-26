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Yeni Şafak: ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией

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Представитель Центрального разведывательного управления США угрожал турецким бизнесменам в связи с их торговлей с Россией.
Yeni Şafak: ЦРУ угрожало турецким бизнесменам из-за торговли с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

«Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким предпринимателям по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции», — цитирует издание РИА Новости.

Уточняется, что представитель ЦРУ спрашивал турецких предпринимателей о контрактах по продаже недвижимости гражданам России.

В частности, он пытался собрать данные о том, сколько домов было продано россиянам, по какой цене и в какой валюте.

Ранее The New York Times писала, что сотрудничество российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает большое раздражение у НАТО. 

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