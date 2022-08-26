Байден: демократы добьются запрета штурмового оружия в США в случае победы на выборах
«Если вы изберёте ещё двух сенаторов, если мы сохраним (большинство — RT) в Палате представителей, то у нас будет много незавершённых дел. <…> Мы запретим штурмовое оружие», — приводит ТАСС слова Байдена на митинге в штате Мэриленд.
Он также дал обещание добиться принятия федерального закона, который гарантирует женщинам право на аборт.
19 июля американский вице-президент Камала Харрис заявила, что в США больше оружия, чем людей, и оно угрожает главным образом темнокожим.