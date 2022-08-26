военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Байден: демократы добьются запрета штурмового оружия в США в случае победы на выборах

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден пообещал добиться запрета на продажу штурмового оружия в США в случае победы демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

«Если вы изберёте ещё двух сенаторов, если мы сохраним (большинство — RT) в Палате представителей, то у нас будет много незавершённых дел. <…> Мы запретим штурмовое оружие», — приводит ТАСС слова Байдена на митинге в штате Мэриленд.

Он также дал обещание добиться принятия федерального закона, который гарантирует женщинам право на аборт.

19 июля американский вице-президент Камала Харрис заявила, что в США больше оружия, чем людей, и оно угрожает главным образом темнокожим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить