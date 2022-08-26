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Байден: жители Китая не уверены в своём будущем

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Жители Китая не испытывают уверенности за своё будущее, заявил президент США Джо Байден.

«Китайцы очень и очень не уверены в своём будущем. Народ Китая очень не уверен в этом», — приводит РИА Новости слова Байдена  на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.

Также Байден подверг критике бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что его сторонники исповедуют «крайнюю философию».

Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти не верят в то, что Байден не согласовывал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

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