Байден: жители Китая не уверены в своём будущем
«Китайцы очень и очень не уверены в своём будущем. Народ Китая очень не уверен в этом», — приводит РИА Новости слова Байдена на мероприятии национального комитета Демократической партии в штате Мэриленд.
Также Байден подверг критике бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что его сторонники исповедуют «крайнюю философию».
Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти не верят в то, что Байден не согласовывал визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.