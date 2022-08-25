Украинская чиновница заявила о желании Киева «построить базу НАТО в Крыму»
«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», — цитирует её РИА Новости.
Фролова назвала полуостров стратегически важным объектом для контроля безопасности Чёрного моря.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.