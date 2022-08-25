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Экономист Фурман высказался об указе Байдена по поводу выплаты студенческих кредитов

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Экономист Джейсон Фурман, председатель Совета экономических консультантов при экс-президенте США Бараке Обаме, прокомментировал решение нынешнего американского лидера Джо Байдена частично выплатить студенческие кредиты.
Экономист Фурман высказался об указе Байдена по поводу выплаты студенческих кредитов
  • Gettyimages.ru

Как написал Фурман в своих социальных сетях, данный шаг сильно повлияет на рост инфляции в стране.

«Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар — безрассудство... Нас ждут болезненные последствия, включая повышение платы за обучение в будущем, ещё больше кредитов, ложные надежды на списание долгов и многое другое», — цитирует его РИА Новости.

Накануне Байден объявил о списании до $10 тыс. долга по студенческому кредиту для тех американцев, кто зарабатывает менее $125 тыс. в год.

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