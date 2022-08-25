Экономист Фурман высказался об указе Байдена по поводу выплаты студенческих кредитов
- Gettyimages.ru
Как написал Фурман в своих социальных сетях, данный шаг сильно повлияет на рост инфляции в стране.
«Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар — безрассудство... Нас ждут болезненные последствия, включая повышение платы за обучение в будущем, ещё больше кредитов, ложные надежды на списание долгов и многое другое», — цитирует его РИА Новости.
Накануне Байден объявил о списании до $10 тыс. долга по студенческому кредиту для тех американцев, кто зарабатывает менее $125 тыс. в год.