Экономист Фурман высказался об указе Байдена по поводу выплаты студенческих кредитов

Экономист Джейсон Фурман, председатель Совета экономических консультантов при экс-президенте США Бараке Обаме, прокомментировал решение нынешнего американского лидера Джо Байдена частично выплатить студенческие кредиты.

Как написал Фурман в своих социальных сетях, данный шаг сильно повлияет на рост инфляции в стране.

«Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар — безрассудство... Нас ждут болезненные последствия, включая повышение платы за обучение в будущем, ещё больше кредитов, ложные надежды на списание долгов и многое другое», — цитирует его РИА Новости.

Накануне Байден объявил о списании до $10 тыс. долга по студенческому кредиту для тех американцев, кто зарабатывает менее $125 тыс. в год.