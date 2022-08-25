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МИД России: Москва рассчитывает на объективное расследование нападения на россиян на Кипре

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Россия рассчитывает на объективное и непредвзятое расследование нападения уроженки Украины на группу россиян на мероприятии в Ларнаке на Кипре.
МИД России: Москва рассчитывает на объективное расследование нападения на россиян на Кипре
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

«Рассчитываем, что кипрские власти проведут тщательное, объективное и непредвзятое расследование, примут меры в соответствии с действующим национальным законодательством», — говорится в заявлении.

По словам Захаровой, российское посольство по поводу данного инцидента находится в непрерывном контакте с полицией Кипра.

Захарова отметила, что нападение является очередным примером распространения агрессивной русофобии за рубежом.

Ранее стало известно, что уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре во время мероприятия, посвящённого Дню государственного флага России.

Полиция на Кипре освободила до суда, который состоится 19 сентября, напавшую с ножом на российских активистов украинку.

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