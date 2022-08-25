МИД России: Москва рассчитывает на объективное расследование нападения на россиян на Кипре
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
«Рассчитываем, что кипрские власти проведут тщательное, объективное и непредвзятое расследование, примут меры в соответствии с действующим национальным законодательством», — говорится в заявлении.
По словам Захаровой, российское посольство по поводу данного инцидента находится в непрерывном контакте с полицией Кипра.
Захарова отметила, что нападение является очередным примером распространения агрессивной русофобии за рубежом.
Ранее стало известно, что уроженка Украины напала с ножом на группу российских активистов в Ларнаке на Кипре во время мероприятия, посвящённого Дню государственного флага России.
Полиция на Кипре освободила до суда, который состоится 19 сентября, напавшую с ножом на российских активистов украинку.