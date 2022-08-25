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В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев оспы обезьян в мире за неделю

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число новых случаев оспы обезьян снизилось за неделю в мире на 21%.
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев оспы обезьян в мире за неделю
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ, более 5,9 тыс. новых случаев оспы обезьян было выявлено в мире за минувшую неделю, что на 21% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Уточняется, что всего по состоянию на 22 августа в ВОЗ «поступили сообщения о 41 664 подтверждённых лабораторным путём случаях заболевания оспой обезьян и 12 смертях в 96 странах и на территориях».

О самом большом количестве заражений с начала года сообщили США — 14 049 случаев, Испания — 6119, Бразилия — 3450 и Германия — 3295.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

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