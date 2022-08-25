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Институт ООН получил две жалобы на примение ВСУ кассетных боеприпасов в Донбассе

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Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) получил две жалобы на примение украинскими войсками кассетных боеприпасов в Донбассе.
Институт ООН получил две жалобы на примение ВСУ кассетных боеприпасов в Донбассе
  • AFP

Об этом сказала в ходе пресс-конференции докладчик института Мэри Уорхэм, представляя отчёт обсерватории по кассетным боеприпасам за 2022 год.

«Нам поступили две жалобы на злоупотребления (кассетными боеприпасами. — RT), достаточно заслуживающие доверия», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, эти жалобы заслуживают того, чтобы их можно было добавить в отчёт. 

Она добавила, что у неё нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу.

В апреле замгенсека организации по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что ООН расследует заявления о применении Киевом кассетных боеприпасов.

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