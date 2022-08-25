Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе обстоятельной беседы состоялось предметное обсуждение актуальных аспектов комплексного сирийского урегулирования с акцентом на продвижение ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН политического процесса, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН. Особое внимание было уделено тематике деятельности межсирийского Конституционного комитета», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что также были рассмотрены задачи содействия нормализации социально-экономической ситуации в САР. В этом контексте отмечена необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации.
В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.