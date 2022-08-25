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Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров встретился со специальным представителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе обстоятельной беседы состоялось предметное обсуждение актуальных аспектов комплексного сирийского урегулирования с акцентом на продвижение ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН политического процесса, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН. Особое внимание было уделено тематике деятельности межсирийского Конституционного комитета», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что также были рассмотрены задачи содействия нормализации социально-экономической ситуации в САР. В этом контексте отмечена необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации.

В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.

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