Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со специальным представителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе обстоятельной беседы состоялось предметное обсуждение актуальных аспектов комплексного сирийского урегулирования с акцентом на продвижение ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН политического процесса, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН. Особое внимание было уделено тематике деятельности межсирийского Конституционного комитета», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что также были рассмотрены задачи содействия нормализации социально-экономической ситуации в САР. В этом контексте отмечена необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации.

В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.