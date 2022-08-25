Начальник полиции японской префектуры Нара ушёл в отставку из-за убийства Абэ

Томоаки Онидзука, глава полиции префектуры Нара, где в июле произошло убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил о своей отставке.

Об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo.

Национальная комиссия общественной безопасности сократила его зарплату на 10% на три месяца за неспособность разработать соответствующий план защиты Абэ.

Онидзука признал, что во время подготовки к выступлению премьер-министра были допущены серьёзные ошибки.

Ранее стало известно, что глава японской полиции Итару Накамура также подал в отставку в связи с убийством экс-премьера.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 41-летним Тэцуя Ямагами во время выступления на предвыборном митинге 8 июля в японской префектуре Нара.