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В Эстонии выразили опасения из-за хранения взрывоопасных российских удобрений

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В Эстонии выразили опасения, что хранящиеся из-за европейских санкций в порте Мууга российские аммиакосодержащие удобрения могут самопроизвольно сдетонировать.
В Эстонии выразили опасения из-за хранения взрывоопасных российских удобрений
  • Gettyimages.ru

«Удобрения на терминале в Мууга компании DBT принадлежат российским фирмам. Их товары находятся под санкциями», — говорится в сообщении агентства ERR.

Представитель технического надзора добавила, что опасности подрыва на сегодняшний день нет.

Специалисты не предполагают, что детонация может произойти в ближайшем будущем, учитывая условия хранения.

Ранее в Минобороны России заявили, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

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