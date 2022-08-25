В Эстонии выразили опасения из-за хранения взрывоопасных российских удобрений
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«Удобрения на терминале в Мууга компании DBT принадлежат российским фирмам. Их товары находятся под санкциями», — говорится в сообщении агентства ERR.
Представитель технического надзора добавила, что опасности подрыва на сегодняшний день нет.
Специалисты не предполагают, что детонация может произойти в ближайшем будущем, учитывая условия хранения.
Ранее в Минобороны России заявили, что Запад провоцирует продовольственный кризис антироссийскими санкциями, нарушающими отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.