Штайнмайер примет в Берлине украинского премьера Шмыгаля 4 сентября
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«В воскресенье, 4 сентября, в резиденции Бельвю состоится беседа с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — приводит сообщение РИА Новости.
О теме беседы деталей не раскрыли.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.
Вместе с этим глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия — поставки Украине идут по тонкой грани.