военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Штайнмайер примет в Берлине украинского премьера Шмыгаля 4 сентября

Короткая ссылка
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 4 сентября встретится в Берлине с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, следует из заявления пресс-службы главы государства.
Штайнмайер примет в Берлине украинского премьера Шмыгаля 4 сентября
  • Gettyimages.ru

«В воскресенье, 4 сентября, в резиденции Бельвю состоится беседа с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — приводит сообщение РИА Новости.

О теме беседы деталей не раскрыли.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.

Вместе с этим глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия — поставки Украине идут по тонкой грани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить