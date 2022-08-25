Штайнмайер примет в Берлине украинского премьера Шмыгаля 4 сентября

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 4 сентября встретится в Берлине с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, следует из заявления пресс-службы главы государства.

«В воскресенье, 4 сентября, в резиденции Бельвю состоится беседа с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», — приводит сообщение РИА Новости.

О теме беседы деталей не раскрыли.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Канада и ФРГ согласовали новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя системы ПВО, боеприпасы и гранатомёты.

Вместе с этим глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Германия испытывает дефицит запасов оружия — поставки Украине идут по тонкой грани.