Посол Украины в Испании выразил недовольство помощью Мадрида
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«Я не могу сказать, что мы удовлетворены и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить», — приводит его слова РИА Новости.
По словам дипломата, на Украине «понимают» все сложности, связанные с процессом, но стране необходимо, чтобы «всё делалось гораздо быстрее».
«Последняя партия материалов (лёгкого вооружения. — RT) из Испании была отправлена в мае», — напомнил посол.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о решении испанского правительства не передавать Киеву танки Leopard, поскольку они находятся в непригодном состоянии.
Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для издания Newsweek написал, что Испания отвернулась от Украины, не оправдав ожиданий относительно масштабов военной помощи Киеву.