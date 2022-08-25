Посол Украины в Испании выразил недовольство помощью Мадрида

В Киеве не удовлетворены помощью Мадрида — последняя партия была отправлена в мае, цитирует посла Украины в Испании Сергея Погорельцева испанская газета Mundo.

«Я не могу сказать, что мы удовлетворены и что мы получаем всё, что Испания могла бы предоставить», — приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, на Украине «понимают» все сложности, связанные с процессом, но стране необходимо, чтобы «всё делалось гораздо быстрее».

«Последняя партия материалов (лёгкого вооружения. — RT) из Испании была отправлена ​​в мае», — напомнил посол.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о решении испанского правительства не передавать Киеву танки Leopard, поскольку они находятся в непригодном состоянии.

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса в статье для издания Newsweek написал, что Испания отвернулась от Украины, не оправдав ожиданий относительно масштабов военной помощи Киеву.