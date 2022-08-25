Турфирма из Италии сообщила о потерях в 90% из-за отсутствия российских туристов

Из-за отсутствия путешественников из России итальянская турфирма Suditaliahotels потеряла около 90—95% в обороте, заявил коммерческий директор компании Саверио Презутти.

«Потери нашего оборота составляют 90—95%. Раньше этот объём составлял €8 млн, сейчас он находится в пределах €120 тыс.», — сказал он РИА Новости.

По словам Презутти, осталось очень мало клиентов, так как теперь туристы вынуждены добираться в Италию через Стамбул или Дубай, в то время как раньше были прямые рейсы до Неаполя.

Кроме того, отметил он, сам отдых российских туристов также претерпел изменения: если раньше они ездили по всему региону, то сейчас в основном остаются в пределах гостиниц.

«Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счет других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои», — заключил собеседник агентства.

Ранее немецкий телеканал Das Erste сообщал, что туриндустрия Италии понесёт убытки из-за отсутствия российских туристов.

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.