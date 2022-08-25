Белый дом: Украина будет самостоятельно выбирать приоритеты в боевых действиях

США предоставят Украине самостоятельно определять приоритеты в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы с самого начала говорили, что это его (Зеленского — RT) война, он планирует её, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и Вооружённым силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», — приводит ТАСС слова Кирби.

По его словам, США продолжат поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет необходимо.

Он добавил, что американская сторона намерена сделать так, чтобы Киев мог добиться успеха на поле боя.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине в размере $2,9 млрд.