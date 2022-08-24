Посол России в Праге вызван в МИД Чехии после слов Небензи в СБ ООН

Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как российский постпред при ООН Василий Небензя призвал чешские власти дать оценку словам министра обороны Яны Черноховой об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский в Twitter.

«Я решил вызвать посла России (Александра Змеевского. — RT) в МИД Чехии», — написал он.

В чешском внешнеполитического ведомстве, по его словам, слова Небензи считают не соответствующими действительности.

Премьер Чехии Петр Фиала, чьи слова приводит РИА Новости, заявил, что «правительство республики считает попросту неприемлемыми высказывания представителей России в адрес министра обороны Яны Черноховой».

Ранее Чернохова сообщила, что ей «не жалко ни Дарью, ни её отца», а Россия надолго запомнит ночь на 21 августа.

Небензя отметил, что подобные заявления являются поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица, а также призвал Прагу оценить слова Черноховой.