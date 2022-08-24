Посол России в Латвии заявил, что контакты между Москвой и Ригой практически отсутствуют

В данный момент взаимодействие между Москвой и Ригой трудно назвать отношениями. Об этом заявил посол России в Латвии Михаил Ванин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

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«Отношения (России и Латвии сегодня. — RT) сложно назвать отношениями», — цитирует его ТАСС. По словам посла, российско-латвийское взаимодействие носит в основном технический характер. Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги. 24 августа в парке Победы в Риге возобновили демонтаж памятника освободителям, который является мемориальным наследием СССР.