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Посол России в Латвии заявил, что контакты между Москвой и Ригой практически отсутствуют

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В данный момент взаимодействие между Москвой и Ригой трудно назвать отношениями. Об этом заявил посол России в Латвии Михаил Ванин в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Посол России в Латвии заявил, что контакты между Москвой и Ригой практически отсутствуют
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«Отношения (России и Латвии сегодня. — RT) сложно назвать отношениями», — цитирует его ТАСС.

По словам посла, российско-латвийское взаимодействие носит в основном технический характер.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, не поддерживающих антироссийский курс Риги.

24 августа в парке Победы в Риге возобновили демонтаж памятника освободителям, который является мемориальным наследием СССР.

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