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Fana: ВВС Эфиопии сбили нарушивший воздушное пространство страны самолёт

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Военно-воздушные силы Эфиопии сбили 23 августа самолёт, который нарушил воздушное пространство страны, сообщила радиовещательная корпорация Fana со ссылкой на заявление военных.
Fana: ВВС Эфиопии сбили нарушивший воздушное пространство страны самолёт
  • AFP

Согласно источнику, самолёт залетел в воздушное пространство Эфиопии с территории Судана. На его борту, как отмечается, находилось оружие для повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере страны.

ВВС сбили самолёт к северу от города Хумера, который находится в Тыграе.

В августе 2021 года в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам «Народного фронта освобождения Тыграя».

Кроме того, летом мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.

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