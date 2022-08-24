Fana: ВВС Эфиопии сбили нарушивший воздушное пространство страны самолёт
- AFP
Согласно источнику, самолёт залетел в воздушное пространство Эфиопии с территории Судана. На его борту, как отмечается, находилось оружие для повстанцев из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере страны.
ВВС сбили самолёт к северу от города Хумера, который находится в Тыграе.
В августе 2021 года в МИД Эфиопии заявляли, что вступление вооружённых отрядов из эфиопского Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар вынуждает правительство страны принимать меры для противостояния силам «Народного фронта освобождения Тыграя».
Кроме того, летом мятежники захватили административный центр Тыграя — город Мэкэле.