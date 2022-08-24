«Вечерне новости»: миссия НАТО обучает полицию Косова разгонять демонстрации
- AFP
Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.
По данным издания, учения проводятся на базе «Белведер» в южной части Косовска-Митровицы.
Военные инструкторы из Великобритании, США, Турции и ФРГ обучают полицейских непризнанного образования разгону демонстраций, штурму зданий, быстрому вмешательству с применением светошумовых гранат, перехвату автомобилей и задержаниям, а также вождению военного автотранспорта.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультатными.