«Вечерне новости»: миссия НАТО обучает полицию Косова разгонять демонстрации

Служащие Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО, обучают полицию непризнанного Косова разгонять демонстрации.

Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, учения проводятся на базе «Белведер» в южной части Косовска-Митровицы.

Военные инструкторы из Великобритании, США, Турции и ФРГ обучают полицейских непризнанного образования разгону демонстраций, штурму зданий, быстрому вмешательству с применением светошумовых гранат, перехвату автомобилей и задержаниям, а также вождению военного автотранспорта.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультатными.