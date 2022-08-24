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«Вечерне новости»: миссия НАТО обучает полицию Косова разгонять демонстрации

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Служащие Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО, обучают полицию непризнанного Косова разгонять демонстрации.
«Вечерне новости»: миссия НАТО обучает полицию Косова разгонять демонстрации
  • AFP

Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.

По данным издания, учения проводятся на базе «Белведер» в южной части Косовска-Митровицы.

Военные инструкторы из Великобритании, США, Турции и ФРГ обучают полицейских непризнанного образования разгону демонстраций, штурму зданий, быстрому вмешательству с применением светошумовых гранат, перехвату автомобилей и задержаниям, а также вождению военного автотранспорта.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашённого Косова Альбином Курти оказались безрезультатными.

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