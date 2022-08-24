Захарова прокомментировала слова Трасс о готовности применить ядерное оружие
«Это безупречное начало для новой серии «Остина Пауэрса». Теперь роль «человека-загадки международного масштаба» играет женщина», — написала она в Telegram.
Ранее Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие.
По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.