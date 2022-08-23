Слуцкий назвал «Крымскую платформу» удручающим зрелищем с нелепыми клише

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал «Крымскую платформу» удручающим зрелищем, на котором «вассалы гегемона на издыхании» выдавали «одно нелепое клише за другим».

«Удручающее зрелище эта «Крымская платформа». На этот раз его решили «почтить» своим «личным присутствием» лидеры большинства недружественных России стран. Статус вассалов «гегемона на издыхании», наверное, обязывает. Пребывая в полном заблуждении о праве рассуждать о судьбе российского Крыма, все они выдавали одно нелепое клише за другим», — написал Слуцкий в Telegram.

Во время саммита «Крымской платформы» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами».

Годом ранее в Кремле отмечали, что Москва делает выводы из недружественного характера «Крымской платформы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

В начале февраля Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.