Слуцкий назвал «Крымскую платформу» удручающим зрелищем с нелепыми клише
«Удручающее зрелище эта «Крымская платформа». На этот раз его решили «почтить» своим «личным присутствием» лидеры большинства недружественных России стран. Статус вассалов «гегемона на издыхании», наверное, обязывает. Пребывая в полном заблуждении о праве рассуждать о судьбе российского Крыма, все они выдавали одно нелепое клише за другим», — написал Слуцкий в Telegram.
Во время саммита «Крымской платформы» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами».
Годом ранее в Кремле отмечали, что Москва делает выводы из недружественного характера «Крымской платформы».
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
В начале февраля Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём. Глава государства предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.