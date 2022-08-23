МИД: Запад готовит вброс о якобы подготовке Россией диверсии против судов с зерном

Страны Запада планируют информационный вброс, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из судов, перевозящих украинское зерно, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Готовится медиавброс, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Она отметила, что Россия полностью привержена заключённой в Стамбуле договорённости.

Дипломат предостерегла Запад от подобных провокаций.

Ранее стало известно, что с 1 августа, с начала реализации зерновой сделки, с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т продовольствия.