Минторг США внёс в свой чёрный список семь организаций из Китая

Министерство торговли США внесло в свой чёрный список семь организаций из Китая, которые, по версии американской стороны, создавали угрозу для нацбезопасности Соединённых Штатов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности, размещённого в федеральном реестре США.

В список внесли шесть китайских исследовательских институтов, которые в том числе связаны с авиакосмической отраслью, и одну компанию.

В документе говорится, что данные организации действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США.

В начале августа Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля».