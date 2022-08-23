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Минторг США внёс в свой чёрный список семь организаций из Китая

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Министерство торговли США внесло в свой чёрный список семь организаций из Китая, которые, по версии американской стороны, создавали угрозу для нацбезопасности Соединённых Штатов.
Минторг США внёс в свой чёрный список семь организаций из Китая
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности, размещённого в федеральном реестре США.

В список внесли шесть китайских исследовательских институтов, которые в том числе связаны с авиакосмической отраслью, и одну компанию.

В документе говорится, что данные организации действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США. 

В начале августа Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля».

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