Минторг США внёс в свой чёрный список семь организаций из Китая
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на уведомление ведомственного бюро промышленности и безопасности, размещённого в федеральном реестре США.
В список внесли шесть китайских исследовательских институтов, которые в том числе связаны с авиакосмической отраслью, и одну компанию.
В документе говорится, что данные организации действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США.
В начале августа Минторг США внёс 25 российских самолётов в список «нарушителей экспортного контроля».