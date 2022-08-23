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Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в Узбекистане

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Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться в Узбекистане на саммите ШОС, который будет проходить в сентябре.

«Президент России пригласил Эрдогана принять участие в заседании ШОС в Узбекистане. Путин также попросил Асада принять участие в этой встрече», — сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в скором времени отправится с делегацией в Сирию, где планируются переговоры с Асадом. По данным агентства, в случае, если встреча пройдёт в положительном ключе, лидеры смогут встретиться на полях предстоящего заседания в Узбекистане.

Эрдоган ранее заявил, что его страна не ставит целью свержение Башара Асада с поста президента Сирии.

Также сообщалось, что стороны могут провести телефонные переговоры.

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