В Лондоне предложили удвоить пособия британцам, разместившим у себя украинских беженцев
«Я попросил Минфин для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с £350 фунтов до £700 фунтов», — сказал он в интервью The Telegraph.
Британский чиновник также попросил ведомство выделить дополнительные средства на уроки английского для вынужденных переселенцев.
Ранее сообщалось, что Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей.