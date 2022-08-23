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В Лондоне предложили удвоить пособия британцам, разместившим у себя украинских беженцев

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Государственный министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон предложил Минфину удвоить пособия для семей, которые размещают у себя беженцев с Украины.

«Я попросил Минфин для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с £350 фунтов до £700 фунтов», — сказал он в интервью The Telegraph.

Британский чиновник также попросил ведомство выделить дополнительные средства на уроки английского для вынужденных переселенцев.

Ранее сообщалось, что Шотландия может привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины, а также арендовать круизный лайнер для этих целей.

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