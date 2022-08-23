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Нидерланды выделили Украине помощь на сумму более €80млн

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В Минобороны Нидерландов сообщили о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму более €80 млн.

«Этот пакет помощи предоставляет €65 млн для помощи и инвестиций на Украине. Дополнительные средства — €10 млн — также будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин и других взрывчатых устройств», — говорится в заявлении ведомства.

Королевство также зарезервировало €1 млн на восстановление муниципалитетов Херсона, Одессы и Николаева. Ещё €2,5 млн отдадут Европейскому банку реконструкции и развития в рамках предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.

Наконец, €2 млн также направят в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что новые поставки военной помощи из Нидерландов станут неприятным сюрпризом для России. 

В то же время представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

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