Боррель отметил роль Турции в обеспечении зерновой сделки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о прошедших переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по вопросу вывоза украинского зерна.

«Поговорил с Мевлютом Чавушоглу. Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна», — написал он в Twitter.

Также стороны обсудили воздействие европейских санкций, введённых против России.

Боррель выразил надежду на то, что Турция сможет «использовать свое влияние на Россию» для завершения российской специальной военной операции на Украине.

22 августа совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с зерном.

С 1 августа — с начала реализации зерновой сделки — с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т продовольствия.