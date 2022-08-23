Фотографию Черчилля «Рычащий лев» украли из отеля в Оттаве
«Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем», — приводит CTV слова генерального менеджера отеля Женевьевы Дюма.
Она рассказала, что фото авторства Юсуфа Карша висело в читальном зале «Шато Лорье» с 1998 года. Неизвестные заменили оригинальное фото копией.
Подмену обнаружили недавно, правоохранительные органы будут выяснять детали случившегося.
В 2019 году в Великобритании из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов.